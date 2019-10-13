في أول يوم دراسي.. وزير التعليم بالمؤقتة يتفقد عددا من مدارس البيضاء

البيضاء-العنوان

تفقد وزير التعليم بالحكومة المؤقتة الدكتور “فوزي بومريز” صباح اليوم الأحد، عدداً من المدارس بمراحل التعليم الأساسي والثانوي بمراقبة التربية والتعليم ببلدية البيضاء.

ووفقا للصفحة الرسمية للوزارة بـ “فيسبوك” رافق بومريز في جولته التفقدية كلاً من مدير إدارة التعليم الثانوي ومدير مكتب المتابعة وتقييم الأداء ومدير إدارة حرس المرافق التعليمية ومراقب التربية والتعليم ببلدية البيضاء.

ووقف بومريز خلال جولته على صيانة عدد من المدارس التي سيتم انتهاء فيها خلال أسبوعين وذلك لفتح أبوابها أمام الطلاب بشكل كامل لسير العملية التعليمية بها على أكمل وجه.

وشملت جولة بومريز كل من مدرسة الميدان ومدرسة فتاة ليبيا ومدرسة الشعلة ومدرسة ابن خلدون بمدينة البيضاء ومدرسة حمزة بن عبدالمطلب بمنطقة البلنج.

يشار إلى أن هذه الجولة تأتي في إطار متابعة وزير التعليم لسير العملية التعليمية بالمؤسسات التعليمية وفق قراري وزير التعليم رقم (410 , 411) لسنة 2019.م بشأن مواعيد الدراسة والامتحانات لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي.

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