وزير خارجية المؤقتة يبحث تطوير التعاون مع الجامعات الليبية

اجتمع وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة المؤقتة عبدالهادي الحويج، مع رئيس وأعضاء هيئة التدريس بقسم العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة بنغازي، بحضور مدير مكتب الوزير ومدير مكتب المستشارين بالوزارة.

وأوضح المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية، أن الطرفان ناقشا سبل التعاون المشترك بين الأقسام العلمية المعنية بالشؤون السياسية بالكليات والجامعات الليبية ووزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية المؤقتة باعتبارها تقدم الدعم والخبرة والمشورة، وذلك في ظل سياسة القرب التي تنتهجها الوزارة مؤخراً.

