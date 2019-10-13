واصفًا إياها بالرحيمة على السوريين من بني يعرب .. القماطي : تركيا المسلمة أقوى من العرب جميعاً

أخبار ليبيا 24 – خاص

استنكر رئيس حزب التغيير ، جمعة القماطي، موقف جامعة الدول العربية الرافض للعدوان التركي على سوريا.

القماطي قال ، في تغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن ‏الجامعة العربية تجاهلت لمدة 8 سنوات معاناة شعب ‎سوريا وقتل نصف مليون مواطن سوري من قبل الديكتاتور بشار الأسد وحلفائه، والآن تتباكى على سيادة سوريا، ليس حبا في علي ولكن كرها في معاوية” حسب وصفه .

ورأى أن تركيا المسلمة أقوى من العرب جميعا عسكريًا، واقتصاديًا، ولم يستعمرها يوما أحد وهي أرحم بالسوريين من بني يعرب، على حد تعبيره.

وبدأت تركيا يوم الأربعاء الماضي، اجتياحًا بريًا لشمال سوريا، سبقته بقصف عشوائي لعدد من البلدات الحدودية ومناطق سيطرة المقاتلين الأكراد، ما تسبب بحركة نزوح واسعة وسقوط قتلى وإصابات بين المدنيين، فيما استبقت الإدارة الذاتية الكردية الغزو التركي بإعلان النفير العام في مناطق سيطرتها، داعية السكان للدفاع عن أرضهم.

ومن جهته، توقع الناطق باسم قوات الكرامة، أحمد المسماري، أن يؤدي الغزو التركي لشمالي سوريا إلى هروب عناصر داعش من السجون التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، مؤكدا أن الخلايا النائمة للتنظيم الإرهابي أصبحوا حاليًا في يد الأتراك الذين يسعون لنقلهم لمأوى آمن، وربما تكون ليبيا هي وجهتهم، بسبب الفراغ الأمني خاصة في مناطق مصراتة وطرابلس وزوارة.

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