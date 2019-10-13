المشري يطالب الكبير بمنع التداول بالعملة المطبوعة في روسيا

طرابلس-العنوان

طالب رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري باتخاذ كافة التدابير لمنع تداول العملة المطبوعة بطرق غير شرعية والتي قام مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء بطبعها في روسيا.

جاء ذلك في خطاب رسمي وجهه المشري إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير.

وأشار المشري في خطابه إلى الاجتماع العادي الـ45 للمجلس الأعلى للدولة المنعقد بتاريخ الثامن من أكتوبر الجاري، والذي أوصى بضرورة مخاطبة المصرف المركزي بشأن تجريم التعامل بهذه العملة التي طُبِعت بطرق غير شرعية وبالتجاوز للمصرف المركزي، ولما لها من أثر مُدمر على الاقتصاد الليبي، وفق الخطاب.

ونوه رئيس المجلس الأعلى للدولة إلى أن هذه العملة تعتبر مصدرًا للخارجين عن السلطة الشرعية لتمويل مشروعهم الرامي إلى تدمير الوطن والعبث بمقدراته، وطالب بضرورة إصدار تعميم بهذا الخصوص.

وكان قد اعتبر المفتي المعزول الصادق الغرياني أن التعامل بهذه العملة أمر محرم ولا يجوز كونها عملة مزيفة لضرب وتدمير اقتصاد البلاد، داعياً جميع أبناء الشعب الليبي إلى عدم التعامل بها.

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