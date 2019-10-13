ملف الجنوب على طاولة اجتماعات السراج

التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، اليوم الأحد، مع وفد من الحكماء والمشايخ وروابط الشباب، وهم محمد الهوش الحسناوي رئيس المجلس الأعلى للمصالحة، وإبراهيم صالح بصكو رئيس مجلس شيوخ وأعيان التبو، ومولاي إقديري القندي رئيس المجلس الأعلى لأعيان الطوارق، وعمر يوسف الناجحي من أعيان الشاطئ، وإبراهيم صالح الفرجاني عضو مبادرة شباب الجنوب للمصالحة ورئيس اتحاد مؤسسات المجتمع المدني، واحميدة عيسى سالم ناشط سياسي وأحد أعيان المشاشية، وعلي الواري من أعيان وحكماء سبها.

وتم خلال اللقاء الذي عقد بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس، مناقشة الأوضاع في الجنوب الليبي، ودور حكومة الوفاق في إرساء الأمن، وجهودها لترسيخ السلم الاجتماعي بين مكونات الجنوب الاجتماعية والثقافية المختلفة.

وأكد السراج، خلال اللقاء على أهمية الحوار لإيجاد تسويات لما يقع من مشاكل، مشيدا بالدور الهام الذي تلعبه الروابط الاجتماعية.

من جهة ثانية تم استعراض بعض المبادرات التي من شأنها الخروج من الأزمة الراهنة ونقاش آليات تنفيذها، كما تطرق اللقاء إلى الاحتياجات والمطالب الملحة للمنطقة الجنوبية بمدنها المختلفة، وسبل حلحلة المختنقات التي تعاني منها بعض المرافق الخدمية بأسرع وقت ممكن.

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