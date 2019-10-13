حملة أمنية شاملة على المخالفات في طبرق

عقد رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية، اليوم الأحد، اجتماعا مع رئيس فرع الإدارة العامة للبحث الجنائي في طبرق العقيد عماد الشاعري، بشأن الحملة القادمة التي ستشهدها المدينة.

وناقش بوالخطابية والشاعري العديد من النقاط الهامة والتي تم إحالتها إلى القوة الأمنية التي ستبدأ عملها خلال الأيام القادمة.

وتتضمن الحملة ضبط السيارات المعتمة التي يقودها الأطفال والأجانب، والمرور على المنطقة الصناعية لتنظيفها وإزالة المخلفات من أمام الورش وإحالة المخالفين إلى الجهات الرقابية والقانونية، وإخلاء المقرات الحكومية التابعة للدولة التي تم الاعتداء عليها واستغلالها بدون وجه حق.

وتشمل الحملة إزالة أكشاك الخضروات المخالفة، وإغلاق المطاعم والمحلات التي تعمل بدون تراخيص، ومتابعة الأبنية التي بنيت بديلاً عن هذه الأكشاك بدون إذن البلدية.

كما ستعمل الحملة على إغلاق أي بئر جوفي يستغل في الصرف الصحي وإحالة المخالف إلى الجهات القانونية، وإلزام أصحاب معارض السيارات بإخلاء الأرصفة واستخراج رخص المزاولة.

وسيتم دعوة المواطنين الذين قاموا بالبناء المخالف في الشوارع والميادين مراجعة البلدية لتسوية أوضاعهم، والطلب من محلات الصرافة إحضار إذن المزاولة من مصرف ليبيا المركزي وإغلاق محال الصرافة المخالفة على الفور.

وأكد بوالخطابية من خلال هذا الاجتماع أن القوة الأمنية ستبدأ عملها المكلفة به وما أحيل إليها من رئيس المجلس التسييري للبلدية، وأن هذه القوة مكلفة من وزارة الداخلية والقيادة العامة للجيش الوطني وبالتنسيق مع آمر منطقة طبرق العسكرية.

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