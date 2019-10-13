البحرية الليبية تمنع “كارثة” قبالة تاجوراء

أنقذت البحرية الليبية 94 مهاجرا غير قانوني كانوا على متن قارب مطاطي صغير توقف محركه وبدأت المياه تتسرب إلى داخله، وشارف على الغرق على بعد حوالي 4 أميال من الساحل قبالة معسكر تاجوراء البحري.

وقال مكتب الإعلام والثقافة البحرية إن دورية تابعة للقوات الخاصة البحرية نفذت عملية إنقاذ المهاجرين الذين كان بينهم 14 امرأة و4 أطفال، مشيرا إلى سحب القارب إلى مقر شاطئ معسكر تاجوراء البحري حيث يتواجد مقر القوات الخاصة.

ولفت المكتب في بيان إلى أن المهاجرين من جنسيات إفريقية مختلفة، جلهم من غانا وبينهم من نيجيريا، والسنغال، ومالي، وبوركينا فاسو، وتم تقديم المساعدة الإنسانية والطبية.

وأشار إلى مخاطبة جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية لاستلامهم ولكن لم يتلق أي إجابة، مؤكدا أنه سيخلي سبيل المهاجرين بحال تعذر تسليمهم.

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