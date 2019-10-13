السراج يُريد حضور كل “المعنيين” لـمؤتمر برلين

أكد رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ضرورة دعوة كل الدول المعنية بالشأن الليبي إلى “مؤتمر برلين” المزمع عقده بهدف البحث عن حل سياسي للأزمة الليبية دون إقصاء أي أحد.

جاء ذلك خلال اجتماع ضم السراج والقائم بالأعمال البريطاني لدى ليبيا نيكولاس هوبتن، اليوم الأحد، بمقر المجلس الرئاسي في طرابلس.

وقال مكتب السراج الإعلامي إن الاجتماع بحث مستجدات الوضع في ليبيا، والاشتباكات الدائرة في محيط طرابلس، والجهود الدولية لحل الأزمة الليبية.

وأكد السراج الالتزام بالتصدي لما وصفه بـ”العدوان” على طرابلس، وبالعودة إلى العملية السياسية مع الأخذ في الاعتبار التطورات الأخيرة الناتجة عن الاشتباكات المسلحة.

ووفق مكتب السراج، فقد جدد السفير البريطاني التزام بلاده بدعم حكومة الوفاق، وتفهمها لموقف الحكومة تجاه العودة للمسار السياسي، بينما اتفق الجانبان على أن التدخلات السلبية لبعض الأطراف الخارجية تساهم في تفاقم الأزمة ويجب إيقافها.

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