بلدية مصراتة تستقبل وفداً ضم ممثلين عن منظمات إنسانية دولية

استقبلت بلدية مصراتة اليوم الأحد وفد ضم ممثلين عن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في ليبيا، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونسيف”، ومنظمة الهجرة الدولية.

وكان في استقبال الوفد الزائر عميد وأعضاء المجلس البلدي، إضافةً إلى رئيس المجلس الاستشاري ببلدية مصراتة.

وناقش الوفد الزائر ملف النازحين، معربين عن حاجتهم لمساعدة المجلس لتأمين أماكن للنازحين، وأفضل المشاريع الممكن تقديمها لهم، مؤكدين أن دورهم مكمل لما تقوم به الدولة وسلطاتها المحلية، معربين عن تطلعهم لافتتاح مركز للأطفال غير المصحوبين بذويهم من اللاجئين بمصراتة.

من جانبه، أشاد عميد وأعضاء المجلس البلدي بما تقوم به المنظمات الإنسانية الدولية من جهود في دعم النازحين واللاجئين ومساعدتهم، منوهين إلى بعض العراقيل التي واجهت عمليات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين فيما سبق وسبل تذليلها.

وضم الوفد الزائر “فيديريكو صودا” رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا، و”نيه ماكيفوي” مسؤول حماية المهاجرين بالمنظمة، و”جان بول كافاليري” ممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ونائبه “جمال زموم”، و”عمر أبو غرسة” ممثل المفوضية بالمنطقة الوسطى، و”ناريني اصلانيان” نائب ممثل منظمة اليونيسيف في ليبيا، و “رانيا شرشر” مسؤول حماية الطفل بالمنظمة.

