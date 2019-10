اللجنة العليا لامتحانات تـرقية رجال الداخلية تعقد اجتماعها الدوري  

اجـتمعت اللـجنة الـعليا لـامـتحانات تـرقية ضـباط وضـباط صـف وأفـراد بـوزارة الـداخلية بـرئاسة مـدير الإدارة الـعامة للـتدريب ورئـيس اللـجنة عـميد.د “فتحي عون” وأعـضاء مـن اللـجنة الـعليا واللـجنة الـمركزية واللـجان الـفرعية وبـحضور عـدد مـن رؤسـاء أقـسام الـتدريب بـمديريات الأمـن بـالـمناطق.

وتـركز الإجـتماع الـذي عـقد صـباح الـيوم الأحـد بـمقر إدارة الـعلاقات والـتعاون الـدولي حـول خـطة تـنفيذ امتحانات الـترقية للـضباط وضـباط الـصف والأفـراد بـوزارة الـداخلية, لـترقية لـهذا العام 2019.

