وزارة العدل تواصل صيانة وتجديد مجمع المحاكم بطرابلس

بإشراف إدارة التخطيط بوزارة العدل ، وضمن خطة الوزارة التنموية، التي تهدف إلى تحسين وتطوير البنية التحتية للمرافق العدلية .

بدأت مؤخراً أعمال صيانة وتجديد شبكة الكهرباء بمجمع المحاكم بطرابلس ، وتشتمل هذه الأعمال، استبدال وتجديد كافة الكوابل المغذية الخارجية والداخلية، وتجديد المآخذ والمخارج الكهربية وصيانة وتحسين وحدات منظومة الإضاءة لكامل المرفق ، تأتي هذه الأعمال تلبية لاحتياجات المرفق وبمواصفات تتلائم مع حجم الأعمال التي يقدمها المجمع للمواطنين.

