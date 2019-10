السراج يبحث أوضاع الجنوب مع وفد من الأعيان والحكماء

التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، ظهر اليوم الأحد بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس، وفدا يضم عددا من الحكماء والمشايخ وروابط الشباب، وهم محمد الهوش الحسناوي رئيس المجلس الأعلى للمصالحة، وإبراهيم صالح بصكو رئيس مجلس شيوخ وأعيان التبو، ومولاي إقديري القندي رئيس المجلس الأعلى لأعيان الطوارق، وعمر يوسف الناجحي من أعيان الشاطئ، وإبراهيم صالح الفرجاني عضو مبادرة شباب الجنوب للمصالحة ورئيس اتحاد مؤسسات المجتمع المدني، واحميدة عيسى سالم ناشط سياسي وأحد أعيان المشاشية، وعلي الواري من أعيان وحكماء سبها.

وجرى خلال اللقاء نقاش حول الأوضاع في الجنوب الليبي، ودور حكومة الوفاق الوطني في إرساء الأمن، وجهودها لترسيخ السلم الاجتماعي بين مكونات الجنوب الاجتماعية والثقافية المختلفة. وأكد الرئيس على أهمية الحوار لإيجاد تسويات لما يقع من مشاكل مشيدا بالدور الهام الذي تلعبه الروابط الاجتماعية.

من جهة ثانية تم استعراض بعض المبادرات التي من شأنها الخروج من الأزمة الراهنة ونقاش آليات تنفيذها، كما تطرق اللقاء إلى الاحتياجات والمطالب الملحة للمنطقة الجنوبية بمدنها المختلفة، وسبل حلحلة المختنقات التي تعاني منها بعض المرافق الخدمية بأسرع وقت ممكن.

