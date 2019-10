المتوسط:

أكد عضو المجلس البلدي بمدينة مرزق عتيقة جمعة محمد، أن “المرتزقة التشاديين اختطفوا 21 من أهالي مرزق واقتادتهم إلى مناطق مجهولة ولا تزال مصائرهم غامضة”.

وأضافت “عتيقة”، في تصريحات صحفية له، أنها “تواصلت مع المبعوث الأممي غسان سلامة بشكل شخصي، وأعطته قائمة من إعداد المركز البلدي بأسماء وصور المختطفين لدى المرتزقة التشاديين للتوسط للإفراج عنهم أو تحسين أوضاعهم دون جدوى”.

