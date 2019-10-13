مطالبة بإقالة وزير تعليم الوفاق .. تنسيقية المعلمين زليتن تعلن الدخول في اعتصام مفتوح وتعليق الدراسة

أخبار ليبيا 24 – خاص

وجهت تنسيقية المعلمين والعاملين بمراقبة تعليم زليتن، بيانًا إلى كل المعلمين والعاملين بمراقبة التعليم زليتن، مشيرة إلى أن جميع الطرق والسُبل أُقفلت أمامهم وسُدت في وجوههم لنيل حقوقهم المشروعة في عيش حياة كريمة كما يليق بمعلم بلاده تذخر بالموارد والخبرات، معلنة الدخول في اعتصام مفتوح وتعليق الدراسة إلى أن يتم تنفيذ مطالبهم.

وأضافت التنسيقية، في بيانٍ لمكتبها الإعلامي، “أن هذا القرار جاء بعد سنوات من النضال، لم نر فيها إلا الوعود والمماطلة من المسؤولين الذين يعبثون فسادًا في بلادنا ولا يعيرون اهتمامًا لقضيتنا، وردًا علي استهزاء وزير التعليم المفوض بحكومة الوفاق بالمعلمين ووصفهم بأوصاف لا تليق بهم ووقوفه ضد تنفيذ قانون رقم (4) بشأن زيادة مرتبات المعلمين والعاملين بالقطاع”.

وتابعت: “كذلك رفض الحكومة تنفيذ هذا القرار، وهي التي وعدت في السابق بتنفيذ أي قانون يصدر من البرلمان، بل ورفضت حتي مقابلة ممثلي المعلمين من نقابات وتنسيقيات، في الوقت الذي وقعت فيه الزيادات لقطاعات أخرى، ونُفذت بين ليلة وضحاها دون أي مقدمات ولا ومطالبات”.

وواصلت: “نعلن نحن المعلمين والعاملين بمدينة زليتن اسوة بزملائنا في أغلب مدن البلاد بالدخول في اعتصام مفتوح وتعليق الدراسة إلي أن يتم تنفيذ مطالبنا”.

ووفق البيان، تلخصت المطالب في إقالة وزير التعليم، وتنفيذ القانون رقم (4) القاضي بزيادة مرتبات العاملين بقطاع التعليم، وتصنيف زملاءنا المتعاونين و إعطائهم مستحقاتهم المتوقفة منذ سنوات، وفصل التعليم العام عن التعليم العالي”.

واختتمت التنسيقية بيانها، بالتأكيد على أن اعتصامهم لم ولن يحدد بزمن، وأن وقت انتهائه هو تحقيق مطالبهم، مؤكدين أن الشجاعة صبر ساعة”.

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