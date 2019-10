“المشري” يعلن دعمه لتركيا في عدوانها على الأراضي السورية

المتوسط:

التقى رئيس المجلس الاستشاري للدولة “خالد المشري”، الأحد، والسفير التركي لدى ليبيا “سرحت أكسن”.

وناقش اللقاء، الذي عقد بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، العلاقات الثنائية بين البلدين ، وأوجه التعاون المشترك.

كما ناقش الطرفان الهجوم التركي ضد الأراضي السورية وبرر السفير التركي العدوان على سوريا.

ومن جانبه أبدى رئيس المجلس الأستشاري للدولة تفهمه الكامل للهجوم التركي على الأراضي السورية، مؤكدًا على دعم المجلس للجمهورية التركية.

