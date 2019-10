المتوسط:

التقى وزير الحكم المحلي بحكومة الوفاق الدكتور ميلاد الطاهر مع نيكولا هامبتون القائم بالأعمال و جوفري هوارد المستشار السياسي بالسفارة البريطانية.

وناقش اللقاء سبل الاستفادة من الدعم المقدم من الحكومة البريطانية في مجال الحكم المحلي وخاصة مشروع الدعم المقدم من مؤسسة كراون بالشراكة مع المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي.

