خاطب رئيس المجلس الاستشاري، خالد المشري، محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” بضرورة تجريم التعامل بالعملة المطبوعة بطرق غير شرعية.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن تجريم العملة يؤثر على لاقتصاد الليبي.

