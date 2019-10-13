اخبار ليبيا الان

مجلس الدولة : المشري أبلغ السفير التركي تفهمه ودعمه الكامل للعملية التركية في سوريا

تم النشر منذُ 11 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – التقى رئيس مجلس الدولة الإستشاري ، العضو المؤسس والقيادي في حزب العدالة والبناء  ” خالد المشري”، الأحد في مقر المجلس مع السفير التركي لدى ليبيا  “سرحت أكسن”.

وناقش اللقاء، الذي عقد بمقر المجلس في العاصمة طرابلس وفقاً لإيجاز صحفي صادر عنه ” العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وأوجه التعاون المشترك ” .

وبحسب ذات الإيجاز فقد قدم السفير التركي شرحًا وافيًا للمشري حول العدوان الذي تشنه بلاده على أراضي الجمهورية العربية السورية ضمن ما تسميه عملية “نبع السلام” العسكرية .

وأضاف مجلس الدولة أن هذه العملية أطلقها الجيش التركي بالتعاون مع أسماه الإيجاز ة الجيش الوطني السوري ” في إشارة للمليشيات السورية المتحالفة مع تركيا مثل كتائب السلطان مراد وأحرار الشام وغيرها .

وعلاوة على ذلك فقد أسمى بيان المجلس مناطق شمال أراضي سوريا باسم ” منطقة شرق نهر الفرات ” لتطهير المنطقة ممن أسماها الجماعات الإرهابية، وإنشاء منطقة آمنة بزعم إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

وأكد السفير أن هذه العملية تأتي في إطار ما أسماه مكافحة الإرهاب، قائلاً بأن بلاده تركيا متمسكة بوحدة الأراضي السورية وسلامتها.

وختم المجلس مؤكداً بأن رئيسه خالد المشري أبدى تفهمه الكامل للعملية العسكرية التي ينفذها الجيش التركي، مؤكدًا على دعم المجلس للجمهورية التركية في محاربتها ما أسماه ”  الإرهاب ” في إشارة للفصائل والقوى الكردية التي تصنفها تركيا لوحدها على أنها إرهابية .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • المشرى غبى مثل السفيه التركى فترامب اوقع اردوغان فى شر اعماله فلم يكن الروس والنظام السورى يستطيع دخول المنطقة فى وجود الامريكان اما الان فانسحب الامريكان واكتفوا بالتفرج على ورطة اردوغان بعد ان تدخل الروس والجيش النظامى السورى با تفاق مع الاكراد على دخول مدينتى عين العرب كوبانى ومنبج ولا تستطيع اى طائرة تركية دخول الاراضى السورية فى زل منظومة الدفاع الجوى الروسية التى ستغطى المنطقة وتوفر مظلة جوية تتيح للطيران الروسى والسورى قصف مواقع الجيش الحر مع فرار الاتراك من سوريا وبالتالى استخدم بوتن اردوغان كمحلل للتخلص من الامريكان وسيطرة الجيش السورى معلم يابوتن وترامب اعلن موقفه بانه سيتفرج عليهم وان الروس عليهم محاربهم داعش بدلا منه وسنرى الايام القادمة سيطرة كاملة للجيش النظامى السورى على الحدود الشمالية لسوريا وطرد الجيش الخره الى داخل تركيا بمساعدة الروس اشرب يااردوغان فالاخوانى دائما غبى منه فيه فاردوغان فرض عليه حظر سلاح غربى بينما الروس لديهم اسلحة متطورة تقلب الموازين

    رد