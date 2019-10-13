رئيس الحكومة المؤقتة ووزير الصحة يبحثان عددا من المواضيع المهمة

بحث رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني اليوم، مع وزير الصحة سعد عقوب، عددا من المواضيع المهمة المتعلقة بمناطق الجنوب الشرقي، وذلك خلال اجتماع عقده بمكتبه في مقر ديوان مجلس الوزراء بمدينة بنغازي.

كما ناقش الاجتماع البدء في ترتيب اجتماعات مع إدارة الخدمات الصحية ببنغازي، وبعض إدارات المستشفيات.

ووفق الحكومة، فقد طلب الثني تقديم دراسة مفصلة للأوضاع الصحية بمنطقة الواحات – جالو وأوجلة واجخرة، إضافة إلى الكفرة، ووضع آليات لترتيب افتتاح بعض المشاريع بتلك المناطق، وآليات لوضع نقاط للإسعاف السريع على طول الطريق الرابط بين مدن الجنوب الشرقي.

كما طالب رئيس الحكومة بتقديم دراسة عن الأوضاع الصحية والمشاريع الخاصة بالقطاع في الجنوب.

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