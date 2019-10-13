خلال لقائه بمعيتيق .. القائم بأعمال سفارة المملكة المتحدة يؤكد استمرار دعم بلاده لحكومة الوفاق

أخبار ليبيا 24 – خاص

التقى نائب رئيس المجلس الرئاسي، أحمد معيتيق، اليوم الأحد، القائم بأعمال سفارة المملكة المتحدة لدى ليبيا، نيكولاس هبتون، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين.

وذكر معيتيق في تدوينة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن نيكولاس هبتون، أكد تطلع بلاده لتعزيز وتطوير علاقات التعاون مع ليبيا في العديد من المجالات، لاسيما التجارية، والاستثمارية، والاقتصادية، بما يخدم مصلحة البلدين.

وتابع معيتيق أن الاجتماع الذي عُقد بديوان رئاسة وزراء حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، استعرض المستجدات المتعلقة بالعدوان على طرابلس، وتأكيد استمرار دعم المملكة المتحدة لحكومة الوفاق.

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