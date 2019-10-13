عودة التيار الكهربائي للمنطقة الشرقية بعد فصل في وحدات التغذية

أكد المتحدث باسم الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة المؤقتة ربيع خليفة، إعادة تشغيل محطتي الزويتينة والسرير، وإرجاع الوحدات تدريجيا على الشبكة، وإعادة التيار الكهربائي لكل المدن والمناطق المفصول عنها تدريجيا.

وقال خليفة لقناتنا إن حدوث فصل في دوائر شمال المرج يوم أمس، تسبب في خروج محطتي كهرباء الزويتينة والسرير، ما تسبب في حالة إظلام جزئي على مناطق الجبل الأخضر والمنطقة الوسطى والواحات والكفرة، وانعزال شبكة بنغازي عن الشبكة العامة مع محطة كهرباء الشمال.

وأشار خليفة إلى حدوث فصل في الدائرة الثانية شمال المرج اليوم، والذي أدى إلى انعكاس القدرة على محطة الشمال، ما أدى إلى خروج مفاجئ لجزء من وحدات محطة كهرباء شمال بنغازي، والذي أسفر عن حالة إظلام جزئي على مناطق الجبل الأخضر وطبرق، مؤكدا إصلاح العطل من قبل فنيي ومهندسي الشركة العامة للكهرباء.

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