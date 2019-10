ناشط مدني: العصابات التشادية تهدد مهجري مرزق بالقتل

المتوسط:

أكد الناشط المدني والسياسي الليبي من مهجري مرزق وسيم تاج الدين، أن “التهديدات بالملاحقة والقتل والتشويه تصل إليهم بشكل مستمر من العصابات التشادية المتحالفة مع الإرهابيين”.

وأكمل تاج الدين، في تصريحات صحفية له ، أن “عناصر بارزة من المرتزقة التشاديين ترسل لمهجري مرزق رسائل تهديد عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأن ما سموه (قوة حماية الجنوب) ستلاحقهم وتقتلهم في كل البلديات التي هجروا إليها”.

