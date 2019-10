دبلوماسي ليبي: تشديد حظر تصدير السلاح أهم ملفات مؤتمر برلين

المتوسط:

أكد القائم بالأعمال لسفارة ليبيا بدولة زامبيا، فرج الزروق ، أن “الشيء الوحيد المؤكد حتى الآن حول المؤتمر هو موعد انعقاده، لكن لازال الجدل والغموض يكتنف الأطراف المدعوة للحضور”.

وأضاف “الزروق”، في تصريحات صحفية له، أن “الهدف من هذا الحدث الدولي هو توحيد رؤية ومواقف الدول الفاعلة المتداخلة في الشأن الليبي، وأن تشديد حظر توريد الأسلحة لموجب القرار الأممي سيكون أحد النقاط المهمة المطروحة في هذا اللقاء وسيتم من خلال الآليات المتوفرة ومنها حرس السواحل بالدعم والتعزيز بأشكال مختلفة بالنسبة لأعالي البحار”.

وأكمل ، أن “بعض الدول بالاتفاق مع حكومة الوفاق الليبية ستطالب أيضا بتوفير آلية لمراقبة حظر تدفق السلاح والمرتزقة عبر الحدود “.

