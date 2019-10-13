وزارتا التعليم: انتظام الدارسة في جل المدارس

قال مراقبو التعليم في طرابلس المركز وسوق الجمعة وحي الاندلس وجنزور وأبوسليم، إن الدراسة انطلقت الأحد في جل المدارس الواقعة داخل النطاق الإداري لبلدياتهم، وأن المدارس استقبلت ما تفوق نسبته 80% من إجمالي عدد الطلبة المقيدين بها.

ونقل مكتب التواصل وإلاعلام بوزارة “تعليم الوفاق” عن المراقبين تأكيدهم أنهم أشرفوا وبشكل مباشر على عملية توزيع الطلبة على الفصول الدراسية من خلال القوائم المُعدة من قبل إدارات المدارس، بالاضافة إلى توزيع الكتب المدرسية المتوفرة على التلاميذ، وكذلك نشر الجداول الدراسية على لوحة الإعلانات بالمدارس.

بدوره أوضح مراقب التعليم ببلدية حي الأندلس محمود الككلي أن كافة مدارس التعليم الأساسي بالمراقبة وعددها 58 مدرسة فتحت أبوابها واستقبلت طلابها وشرعت بالعملية التعليمية.

من جهته، تفقد وزير التعليم بالحكومة المؤقتة الدكتور فوزي بومريز الأحد، عدداً من المدارس بمراحل التعليم الأساسي والثانوي بمراقبة التربية والتعليم ببلدية البيضاء.

وبحسب بيان للوزارة فقد وقف بومريز على بدء الدراسة وعلى أعمال الصيانة في عدد من المدارس، حيث شملت الجولة مدارس الميدان وفتاة ليبيا والشعلة وابن خلدون بمدينة البيضاء، ومدرسة حمزة بن عبدالمطلب بمنطقة البلنج.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية