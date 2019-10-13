بلدية بنغازي تُتابع تنفيذ المشاريع في منطقة الكويفية

بنغازي-العنوان

ناقش المجلس التسييري لبلدية بنغازي المشاريع الجاري تنفيذها بمنطقة الكويفية والمُتمثلة في تنفيذ أعمال الرصف لعدد من الشوارع وتنفيذ خطوط الإنارة العامة.

كما بحث الاجتماع الذي عقد اليوم الأحد، توفير مضخات لعدد من أبار مياه الشرب بالمنطقة، حيث أصدر رئيس المجلس التسيري صقر بوجواري وفقا للمكتب الإعلامي، التعليمات بتوفير المضحات المطلوبة بعد التنسيق مع شركة المياه والصرف الصحي.

كما دعا إلى متابعة العمل في المشاريع الجاري تنفيذها بشكل دوري والتأكيد على التقيد بالبرنامج الزمني لتنفيذها.

وأثنى رئيس المجلس المحلي الكويفية خليفة بوبكر البرغثي على الجهود المبذولة من قبل البلدية في المنطقة.

وحضر الاجتماع عضو المجلس المحلي الكويفية عبدالغني على جبريل.

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