المشري يؤكد لسفير تركيا دعمه للهجوم التركي على شمال سوريا

طرابلس-العنوان

التقى رئيس مجلس الدولة خالد المشري اليوم الأحد مع السفير تركيا لدى ليبيا سرحت أكسن في العاصمة طرابلس حيث ناقشا العلاقات الثنائية وأوجه التعاون المشترك.

وقدم السفير التركي شرحًا وافيًا للمشري حول عملية “نبع السلام” العسكرية التي أطلقها الجيش التركي في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا.

واعتبر السفير، أن هذه العملية تأتي في إطار مكافحة الإرهاب، وأن تركيا متمسكة بوحدة الأراضي السورية وسلامتها.

من جهته أبدى المشري تفهمه الكامل للعملية العسكرية التي ينفذها الجيش التركي، مؤكدًا على دعم المجلس للجمهورية التركية في محاربتها للإرهاب، على حد قوله.

وجاء هذا اللقاء إثر إعلان حكومة الوفاق رفضها طلب الجامعة العربية خفض التمثيل الدبلوماسي ووقف التعاون مع أنقرة.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية بحكومة الوفاق، محمد القبلاوي، إن رفض خفض التمثيل الدبلوماسي مع تركيا يتماشى مع العلاقات الاستراتيجية والتاريخية بين البلدين، على حد تعبيره.

وأعلنت أمس وزارة الخارجية بحكومة الوفاق رفض حكومة الوفاق مطالبة الجامعة العربية خفض التمثيل الدبلوماسي ووقف التعاون مع جمهورية تركيا.

وطالب بيان الجامعة الصادر على مستوى وزرائها، الدول العربية بعدم التعاون مع الحكومة التركية وخفض التمثيل الدبلوماسي لدى تركيا.

وأدانت الجامعة العربية يوم السبت أما وصفته بـ “العدوان التركي على سوريا” وحملت أنقرة “مسؤولية تفشى الإرهاب”، وذلك عقب إنها مجلس الجامعة العربية اجتماعا في القاهرة على مستوى وزراء الخارجية لمناقشة الهجوم التركي على شمال سوريا.

وطالب المجلس في قراره تركيا بوقف هجومها والانسحاب الفوري وغير المشروط من كافة الأراضي السورية.

وشدد على أن هذا “العدوان على سورية يمثل الحلقة الأحدث من التدخلات التركية والاعتداءات المتكررة وغير المقبولة على سيادة دول أعضاء في جامعة الدول العربية”.

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