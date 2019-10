المتوسط:

أكد المحلل السياسي سراج التاورغي ، أن ” حكومة الوفاق لا سلطة أو قرار لها وراضخة للميليشيات المسلحة بشكل كامل”.

وانتقد التاورغي، في تصريحات صحفية له،ً رفض مندوب حكومة الوفاق الليبية شجب واستنكار العدوان التركي على سوريا.

وأكد التاورغي وجود تخبط في إدارة حكومة وفاق وعدم قدرتها على الإدارة وإساءة لسمعة الدولة الليبية في كافة المحافل الدولية.

