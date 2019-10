قيس سعيد رئيسا لتونس .. تعرف على موقفه من الأزمة الليبية

المتوسط:

أعلن التلفزيون الرسمي التونسي، اليوم الأحد، فوز قيس سعيد رئيسا لتونس بأكثر من 75% من الأصوات.

وكان الرئيس التونسي الجديد قيس سعيد قد أكد ، أنه ” في البداية لابد من احترام الشرعية الدولية واحترام كافة القرارات الدولية الخاصة بليبيا”.

وأضاف سعيد ، ” هناك استعداد لتنظيم مؤتمر في ألمانيا لكن بدون حضور الليبيين وهو أمر غير مقبول فهي قضية ليبية في الأساس يحددها الشعب الليبي”.

وأوضح سعيد، أنه ” يجب على الدول الأجنبية أن ترفع أياديها عن الملف الليبي لأن الشعب الليبي هو من يقرر مصيره”.

وأضاف سعيد، أنه ” في حالة فوزه في الانتخابات التونسية سوف يتعامل مع كافة الأطراف الليبية حتى نضع حد للأزمة”.

وقال سعيد، أنه ” سيعمل على أن تكون أرض الحوار لأن القضية الليبية هي قضية تونس في الأساس “.

