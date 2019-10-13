الشاطر: حكومة لم تتمكن من إدارة أزمة القمامة كيف تريدونها أن تدير حرب

هاجم عضو مجلس الدولة عبد الرحمن الشاطر، إدارة حكومة الوفاق للمعركة في مواجهة الجيش الليبي في العاصمة طرابلس.



وكتب عضو مجلس الدولة، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل “تويتر”، “حكومة لم تتمكن من ادارة أزمة القمامة كيف تريدونهاً ادارة أزمة حرب؟ ستكون على نفس المستوى والقياس، نتوقع منها المزيد من بيانات االتخدير والمماطلة لا مواقف عملية”



وتابع الشاطر: “قد نسكت عن تكدس القمامة لكن دماء الضحايا في رقبتها لوحدها وهي مسؤولية تاريخية لا تسقط بالتقادم”.

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