برلماني: استبعاد تركيا من مؤتمر برلين إنجاز غير مسبوق

أكد عضو مجلس النواب صالح فحيمة ، أنه “طالما لم يحدث تغيير جذري في الظروف الحالية عن تلك التي كانت قائمة أثناء انعقاد المؤتمرات السابقة فإن النتيجة لن تختلف كثيرا في نتائج مؤتمر برلين”.

وأضاف فحيمة، في تصريحات صحفية له، أن ” الانقسام الحاد بين الدول التي أصبحت لاعبا أساسيا في الأزمة من خلال دعمها وتغذيتها للصراع فمثلا فرنسا وبريطانيا على طرفي نقيض بالنسبة للأزمة الليبية، لكن إذا تقاطعت المصالح فإنه من غير المستغرب أن تعملا معا من أجل تعطيل أي لقاءات قد ينتج عنها وفاق حقيقي مهما تضاءلت فرص نجاح ذلك اللقاء”.

وعن محاولة تهميش تركيا قال البرلماني الليبي: “الأسباب ليست واضحة لدينا حتى الآن بشأن استبعاد تركيا من المحادثات السابقة لمؤتمر “برلين”، لكن في كل الأحوال أعتقد أن استبعاد المتشددين (المحليين والدوليين) من أي مؤتمر هو في حد ذاته إنجاز غير مسبوق وخطوة جيدة نحو الوصول إلى حلول”، حسب تعبيره.

