“الحويج” يعتزم عقد مؤتمر علمي لبحث أولويات السياسية الخارجية في المرحلة القادمة

المتوسط:

اجتمع وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة المؤقتة الدكتور عبد الهادي الحويج بديوان الوزارة بمدينة بنغازي مع رئيس وأعضاء هيئة التدريس بقسم العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة بنغازي.

وناقش الحضور سبل التعاون المشترك بين الأقسام العلمية المعنية بالشؤون السياسية بالكليات والجامعات الليبية ووزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية المؤقتة باعتبارها تقدم الدعم والخبرة والمشورة.

كما بحث الحضور سبل الترتيب لعقد مؤتمر علمي يناقش ملامح وأولويات السياسة الخارجية في المرحلة القادمة.

وأكد الحويج ، أن الوزارة ليست حكراً على موظفيها بل تتواصل مع جميع المؤسسات لتبادل الخبرات لما فيه مصلحة لليبيا.

