المتوسط:

التقى اليوم الأحد رئيس حكومة الوفاق فائز السراج وفدا يمثل نقابات هيئة التدريس وموظفي الجامعات الليبية .

وقدم أعضاء الوفد شرحا للأوضاع في الجامعات وما تواجهه من مصاعب، وتم مناقشة سبل تلبية هذه المطالب وإيجاد حلول للمشاكل، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة للتواصل ما بين النقابات بالجامعات ووزارة المالية لإيجاد تصور لتحسين أوضاع العاملين بالجامعات الليبية وفقا للإمكانيات المتاحة وفي أسرع وقت ممكن.

وفي نفس السياق اطلع السراج على الاستعدادات المتخذة لانطلاق العام الجامعي 2019-2020، وعبر السراج خلال اللقاء عن كامل تقديره للأساتذة الجامعيين وموظفي الجامعات، والاعتزاز بما قدمته الجامعات الليبية من علماء وكوادر ساهموا ويساهمون في بناء ليبيا.

The post “السراج” يجتمع مع أعضاء هيئة التدريس بالجامعات appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية