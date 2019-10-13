توجه لتحسين أوضاع العاملين بالجامعات الليبية

اتفق وفد يمثل نقابات هيئة التدريس وموظفي الجامعات الليبية مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، على تشكيل لجنة للتواصل ما بين النقابات بالجامعات ووزارة المالية لإيجاد تصور لتحسين أوضاع العاملين بالجامعات الليبية وفقا للإمكانيات المتاحة وفي أسرع وقت ممكن.

وقدم أعضاء الوفد خلال اللقاء الذي جمعهم بالسراج، الخميس، في طرابلس، شرحا للأوضاع في الجامعات وما تواجهه من مصاعب، وتم مناقشة سبل تلبية هذه المطالب وإيجاد حلول للمشاكل، واطلع السراج على الاستعدادات المتخذة لانطلاق العام الجامعي 2019-2020.

وضم الوفد الدكتور عبدالفتاح السايح نقيب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الليبية، والدكتور أسامة الأزرق نقيب أعضاء هيئة التدريس بجامعة طرابلس، والدكتور حسين العلام نقيب أعضاء هيئة التدريس جامعة بني وليد، والمتحدث باسم النقابات الدكتور عبد اللطيف محمد النجار، عضو هيئة التدريس بجامعة طرابلس، وعصام عويدان نقيب موظفي الجامعات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية