اشتباكات عنيفة بالقرب من معسكر حمزة.. وعمليات الكرامة تؤكد: الانهيارات تظهر على قوات الوفاق

أكد مصادر محلية اندلاع اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، مساء اليوم الأحد، بالقرب من معسكر حمزة بمنطقة مشروع الهضبة بين قوات الوفاق وقوات الجيش الوطني جنوبي العاصمة طرابلس.

وتخوض قوات الجيش الوطني اشتباكات عنيفة ضد قوات حكومة الوفاق في كافة محاور القتال بالعاصمة طرابلس.

وبحسب بيان للمكتب الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة فقد أكد “إن الضربات تشتد والانهيارات تظهر على قوات الوفاق في محاور القتال”.

وأضافت الغرفة في بيانها “إن الاشتباكات المسلحة ضاربة بقوة في الخلة ومعسكر حمزة وطريق المطار، وأن القوات المسلحة تسيطر على مواقع لقوات الوفاق.

وتشهد محاور الاشتباكات جنوبي العاصمة طرابلس ومنطقة العزيزية، اشتباكات عنيفة منذ أيام بين قوات الجيش الوطني وقوات حكومة الوفاق.

وتستمر هذه المواجهات للشهر السابع على التوالي منذ اعلان الجيش الوطني اطلاق عملية عسكرية للسيطرة على العاصمة طرابلس وتخليصها من الجماعات المسلحة والمتطرفة حسب ما أعلن عنه.

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