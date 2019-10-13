مندوبية الوفاق بجامعة الدول العربية تكشف أسباب تأييدها للهجوم التركي على سوريا

كشفت مندوبية حكومة الوفاق بجامعة الدول العربية خلال مذكرة تقدمت بها إلى الجامعة، عن أسباب تحفظها على قرارت الإدانة الذي اتخذت، عقب الاجتماع الطارئ الذى انعقد السبت، لبحث الهجوم التركي على سوريا، والتي تضمنت إجراءات سياسية واقتصادية وسياحية فيما يتعلق بالتعاون مع تركيا.

وقالت المذكرة بحسب موقع “الساعة 24” “نطلب إدراج هذا التحفظ على القرار بالنص الاتي :” تؤكد دولة ليبيا موقفها الثابت بالحفاظ على سيادة سوريا ووحدها الترابية ورفضها الاعتداء على أي دولة عربية ونذكر بأن الجامعة العربية لم تحرك ساكنا حين كانت العاصمة الليبية طرابلس تدك بالطيران والصواريخ ونستغرب ازدواجية المعايير من قبل مجلس الجامعة”.

وتابعت المذكرة: “لذلك نتحفظ على هذا القرار المشار إليه أعلاه، ما لم يتم اتخاذ موقف مشابه من الجامعة العربية إزاء استمرار الاعتداء على العاصمة طرابلس”.

وكان البيان الختامي للاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب في جامعة الدول العربية، لبحث العدوان التركي على سوريا، قد أكد على أهمية الحفاظ على وحدة واستقلال سوريا، وشدد على كافة قراراته حول الحل السياسي لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254، باعتباره السبيل الوحيد لحل الأزمة السورية وإنهاء معاناة أبناء الشعب السوري.

وقد تحفظت قطر والصومال على البيان الختامي للوزراء العرب، ولحقتها “ليبيا” في وقت لاحق.

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