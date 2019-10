المتوسط:

أكد الرئيس التونسي الجديد قيس سعيد، أن ” أولى محطاتي الخارجية ستكون الجزائر”.

وقال سعيد، في أول تصريحات له عقب فوزه بالانتخابات التونسية، ” أتمنى زيارة ليبيا وأوجه تحية لأبناء فلسطين”.

وأكمل، ” سنؤسس لعلاقات جيدة من كافة دول العالم، و الشعب التونسي يدخل اليوم مرحلة تاريخية جديدة يستلهم الآخرون العبر منها”.

