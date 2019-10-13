بالفيديو..17 مدينة ومنطقة في الجبل الغربي والساحل تجدد دعمها للقوات لمسلحة‎

جددت 17 مدينة ومنطقة من الجبل الغربي والساحل الغربي، اليوم الأحد، دعمها وتأييدها للقوات المسلحة في عملياتها العسكرية بالعاصمة طرابلس.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقد، اليوم الأحد، في مدينة الزنتان بدعوة من المنسق الاجتماعي للقيادة العامة ومجلس أعيان قبائل الزنتان والمجلس التسيري لبلدية الزنتان

شارك في الاجتماع أعيان ومشائخ غدامس وسيناون والحرابة والرحيبات والرجبان وظاهر الجبل ومزدة والقريات وباطن الجبل والأصابعة والمشاشية وشكشوك والقواليش ومن مناطق الساحل الغربي صرمان وصبراته والعجيلات.

وأصدر المشاركون في الاجتماع بيانا أكدوا فيه وحدة التراب الليبي وعدم الإصغاء إلي نداءات التقسيم التي تدعو لها جماعة الإخوان المسلمين.

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