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السراج يتصل بالرئيس التونسي الجديد قيس سعيد

تم النشر منذُ 15 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أجرى رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج مكالمة هاتفية  مساء الاحد مع الرئيس المنتخب لتونس  قيس سعيد بعد إعلان فوزه بالدورة الثانية للإنتخابات الرئاسية  .

وقال بيان من المكتب الإعلامي للسراج أن الأخير هنأ سعيد بثقة الشعب التونسي وانتخابه رئيسا للبلاد كما أشاد بتمسك الشعب التونسي بالمسار الديموقراطي وبمبدأ التوافق، وحرصة على الاستقرار واستيعاب الاختلافات السياسية.

وأعرب السراج خلال المكالمة عن تطلعه لتنمية وتطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين.

ومن جهته شكر قيس سعيد ، السراج ، على تهنئته، مؤكداً على عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، وتطلعه لزيارة ليبيا والالتقاء بالسراج .

وتمنى سعيد أن تجتاز ليبيا الازمة الراهنة، مؤكداً أن استقرار ليبيا هو استقرار لتونس، وإنه سيبذل كل الجهد من أجل أن يتحقق الأمن والسلام للشعب الليبي ، وفقاً لذات البيان .

المرصد – متابعات

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • قيس ابن عمى عندنا يا مرحبا يا مرحبا كيف تزور ليبيا ياقيس لا يوجد مطار واحد مدنى يعمل فى الدولة المدنية المليشياوية الاخوانية المهليية التى كانت زمان جماهيرية عظمى والان اصبحت جماجمية عظمية الا اذا كنت تريد السفر لبنغازى لمقابلة اعلى رئيس منتخب من نواب الشعب عقيلة صالح رجل قانون مثلك ابعد عن الامعة السراج ولد موزه

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  • اذا كان رئيس تونس حصل على ثلاث ارباع الناخبين التوانسة فان السراج لو اجرى استفتاء عليه فان 99.99999 من الشعب الليبى سيرفضوه ولكن حسب الدولة المدنية المليشياوية الانقلابية فى الجماجمية العظمة فان من يحكم ليبيا هو من يحمل كل مساوئ العالم ويكرهه الجميع حتى يحقق مصالح القوى الاستعمارية رغم انف الشعب على الطريقة القطرية موزه فوق الشعب القطرى

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