المشري يؤكد دعم مجلس الدولة لتركيا وتفهمه لهجومها على سوريا

التقى رئيس مجلس الدولة “خالد المشري”، الأحد، السفير التركي لدى ليبيا “سرحت أكسن”.

ووفقا لمنشور عبر الصفحة الرسمية للمكتب الإعلامي لمجلس الدولة علة موقع التواصل “فيس بوك”، ناقش اللقاء العلاقات الثنائية بين ليبيا وتركيا وأوجه التعاون المشترك، كما قدم أكسن شرحًا للمشري حول الهجوم العسكري الذي قام به الجيش التركي شمالي سوريا.



وأكد السفير التركي أن هذه العملية تأتي في إطار مكافحة الإرهاب، وأن تركيا متمسكة بوحدة الأراضي السورية، بحسب المنشور.

وأبدى خالد المشري تفهمه الكامل للعملية العسكرية التي ينفذها الجيش التركي ضد سوريا، مؤكدًا على دعم مجلس الدولة لتركيا بهذا الخصوص.

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