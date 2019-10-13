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السراج يهنئ قيس سعيد هاتفيا بفوزه في انتخابات الرئاسة التونسية

تم النشر منذُ 11 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

أجرى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، مكالمة هاتفية مساء الأحد، مع قيس سعيد هنأه فيها على انتخابه رئيسا لتونس، مشيدا بـ«تمسك الشعب التونسي بالمسار الديموقراطي وبمبدأ التوافق، وحرصه على الاستقرار واستيعاب الاختلافات السياسية».

وأعرب السراج خلال المكالمة عن تطلعه لتنمية وتطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين، حسب بيان نشرته «حكومة الوفاق» عبر حسابها بموقع «فيسبوك».
 
وشكر سعيد، السراج على تهنئته، مؤكدا «عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، وتطلعه لزيارة ليبيا والالتقاء بالسراج»، متمنياً أن تجتاز ليبيا الأزمة الراهنة، مؤكداً أن «استقرار ليبيا هو استقرار لتونس، وإنه سيبذل كل الجهد من أجل أن يتحقق الأمن والسلام للشعب الليبي الشقيق»، وفق البيان.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • تعالى اتعلم ياقيس من الديمقراطية فى ليبيا التى لاتعتمد على الصندوق الانتخابى الذى يرهق الشعب فى التصويت لدينا الصندوق ابودراع هو وامثاله من المليشيات يختاروا الرئيس المدنى .اذا كان رئيس تونس حصل على ثلاث ارباع الناخبين التوانسة فان السراج لو اجرى استفتاء عليه فان 99.99999 من الشعب الليبى سيرفضوه ولكن حسب الدولة المدنية المليشياوية الانقلابية فى الجماجمية العظمة فان من يحكم ليبيا هو من يحمل كل مساوئ العالم ويكرهه الجميع حتى يحقق مصالح القوى الاستعمارية رغم انف الشعب على الطريقة القطرية موزه فوق الشعب القطرى

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