وفاة “سالم بادي” القيادي الميداني بقوات مصراتة

أعلن لواء الصمود الذي يقوده، صلاح بادي، والمشارك في معارك طرابلس ضمن قوات “بركان الغضب” التابعة لحكومة الوفاق الأحد، عن وفاة القيادي “سالم بادي” والذي يعد أحد أبرز القيادات الميدانية في مصراتة.

وبحسب مصادر مطلعة فإن القيادي الميداني المصراتي لقي مصرعه في حادث سير، وتم نقله إلى المستشفى لكن فشلت محاولات إنقاذه وإسعافه، ولفظ أنفاسه الأخيرة.

وكان لواء الصمود أعلن، الشهر الماضي، عن مقتل أحد قادته الميدانيين “عبدالعاطي إبراهيم عمر” الذي كان يقود كتيبة “شهداء البحاري المقاتلة”، يوم السابع من سبتمبر، في هجوم نفدته قوات بركان الغضب التابعة لحكومة الوفاق ضد قوات الجيش الوطني.

وتستمر المواجهات العسكرية للشهر السابع على التوالي منذ اعلان الجيش الوطني اطلاق عملية عسكرية للسيطرة على العاصمة طرابلس وتخليصها من الجماعات المسلحة والمتطرفة حسب ما أعلن عنه.

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي