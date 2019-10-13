مقتل أبرز مساعدي “أسامة الجويلي” بغارة جوية

أفادت مصادر مطلعة أن غرفة عمليات قوات اللواء “أسامة الجويلي” فقدت أحد ابرز قادتها العسكريين في قصف جوي شنه الجيش الوطني اللبيي، واستهدف سلاح الجو بغارة جوية محمية بالقرب من مدينة صرمان.

وقالت المصادر، التي فضلت عدم ذكر اسمها، أن قوات الوفاق بقيادة اللواء “الجويلي” فقدت في القصف الجوي العقيد محمد السويسي الذي كان من بين القتلى الذين استهدفهم سلاح الجو.

ويعد العقيد محمد السويسي أحد الضباط البارزين في غرفة عمليات أسامة الجويلي، وهو الشخص الثالث في الترتيب القيادي.

واستهدف سلاح الجو الليبي التابع للجيش الوطني محمية صرمان بعدد من الغارات صباح اليوم الإحد التي تقع في أقصى جنوب مدينة صرمان.

وقال مصدر عسكري، أنه بناء على معلومات دقيقة تم استهداف المحمية، التي تستغلها القوات كمقر رئيسي لغرفة عمليات أسامة الجويلي، والتي كانت تتجهز بتحشيدات للهجوم على صرمان، حسب قوله.

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