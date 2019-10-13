صالح جعودة : نهنئ تونس وثورة فبراير بفوز قيس سعيد

ليبيا – تقدم عضو مجلس الدولة الإستشاري صالح جعودة ( في المنصب منذ عام 2012 ) بالتهنئة للشعب التونسي على الاسحقاق الانتخابي بانتخاب رئيس جديد للجمهورية .

وقال جعودة في منشور عبر صفحته الرسمية بأن هذا الإستحقاق كان إستحقاقاً عظيماً كما تقدم بالتهنئة إلى الرئيس التونسي المنتخب قيس سعيد بالفوز في الانتخابات الرئاسية التونسية .

وأضاف : ” كما نهنئ ثورة فبراير وأهل ليبيا بهذا الفوز الذي أثبت فيه المغرب الكبير بأنه قادر على أن يكون ضمن المنظومة المدنية الدستورية في العالم ” .

وكان المجلس الرئاسي قد أعلن في وقت متأخر من مساء الأحد عن إتصال أجراه فائز السراج بسعيد هنأه خلاله بالفوز وبإختيار الشعب التونسي للمسار الديموقراطي وذلك وفقاً لبيان صادر عن مكتب الإعلامي للسراج .

المرصد – متابعات

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