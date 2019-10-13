العميد كانون يؤكد تقدم القوات المسلحة بثبات نحو العاصمة طرابلس

أكد العميد “عمر كانون” آمر عمليات كتيبة شهداء الزاوية المرابطة جنوب العاصمة، في تصريحات إعلامية، أن القوات المسلحة تتقدم بخطى ثابتة نحو العاصمة طرابلس.

‏وقال العميد كانون في تصريحاته أن “الجيش يتقدم بخطى ثابثة نحو العاصمة، والأمور جيدة جدًا، والمعنويات عالية تعانق السماء، وقوات الوفاق تتكبد خسائر في الأرواح والآليات.. وسوف تسمعون ما يسركم من أبنائكم في المؤسسة العسكرية من ضباط وضباط صف وجنود”.

وكانت غرفة عمليات الكرامة أكدت “إن الضربات تشتد والانهيارات تظهر على قوات الوفاق في محاور القتال”.

وأضافت الغرفة في بيانها “إن الاشتباكات المسلحة ضاربة بقوة في الخلة ومعسكر حمزة وطريق المطار، وأن القوات المسلحة تسيطر على مواقع لقوات الوفاق.

وتشهد محاور الاشتباكات جنوبي العاصمة طرابلس ومنطقة العزيزية، اشتباكات عنيفة منذ أيام بين قوات الجيش الوطني وقوات حكومة الوفاق.

وتستمر هذه المواجهات للشهر السابع على التوالي منذ اعلان الجيش الوطني اطلاق عملية عسكرية للسيطرة على العاصمة طرابلس وتخليصها من الجماعات المسلحة والمتطرفة حسب ما أعلن عنه.

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