السراج يهنئ قيس سعيّد على فوزه بالانتخابات الرئاسية في تونس

أجرى رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج مكالمة هاتفية مساء اليوم الاحد مع الرئيس المنتخب لتونس قيس سعيّد هنأه فيها على ثقة الشعب التونسي وانتخابه رئيسا للبلاد.

وأشاد السراج بتمسك الشعب التونسي بالمسار الديموقراطي، وبمبدأ التوافق، وحرصه على الاستقرار واستيعاب الاختلافات السياسية.

وأعرب رئيس المجلس الرئاسي، خلال الاتصال الهاتفي، عن تطلعه لتنمية وتطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين.

وأكد سعيّد على عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، وتطلعه لزيارة ليبيا والالتقاء برئيس المجلس الرئاسي، متمنياً أن تجتاز ليبيا الازمة الراهنة، وأن استقرار تونس هو استقرار ليبيا، وإنه سيبذل كل الجهد من أجل أن يتحقق الأمن والسلام للشعب الليبي الشقيق.

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