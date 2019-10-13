السراج يهنئ قيس سعيد على رئاسة تونس

هنأ رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، الرئيس التونسي الجديد قيس سعيد، خلال اتصال هاتفي مساء الأحد، على ثقة الشعب التونسي وانتخابه رئيسا للبلاد.

ووفقا للمكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، خلال منشور عبر الصفحة الرسمية على موقع “فيس بوك”، أشاد “السراج”، خلال المكالمة، بتمسك الشعب التونسي بالمسار الديموقراطي وبمبدأ التوافق، وحرصه على الاستقرار واستيعاب الاختلافات السياسية، معربًا عن تطلعه لتنمية وتطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين.

بدوره، شكر الرئيس التونسي الجديد قيس سعيد “السراج” على تهنئته، مؤكداً على عمق العلاقات بين البلدين، معربا عن تطلعه لزيارة ليبيا والالتقاء به، متمنياً أن تجتاز ليبيا الأزمة الراهنة، مؤكداً أن استقرار ليبيا هو استقرار لتونس، وأنه سيبذل كل الجهد من أجل تحقيق الأمن والسلام للشعب الليبي.

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