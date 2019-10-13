عن الكبير وبومطاري..قيادي بـ ثوار طرابلس: غير معقول أن نحمي خونة

اتهم القيادي بكتيبة ثوار طرابلس المنضوية تحت حكومة الوفاق “أدهم ناصوف” محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ووزير المالية المفوض بحكومة الوفاق فرج بومطاري بتعطيل تمويلات لدعم قوات الوفاق.

ناصوف وفي تدوينة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل “فيس بوك” قال إن “بومطاري والكبير يعرقلان إجراءات إتمام صفقة بين ليبيا وتركيا لتزويد قوات الوفاق بأجهزة التشويش على الطائرات بدون طيار”

وأضاف ناصوف، أن الصفقة قد تمت بالقعل بين حكومة الوفاق والحكومة التركية لكن تعطيل الكبير وبومطاري وقف عائقا أمام إتمام الصفقة، مطالبا إياهما بتوضيح وضعهما معتبراً موقف بومطاري وقوفاً صريحاً مع حفتر، ومتهما الصديق الكبير بـ “ببيع الرجال”، بحسب المنشور.



وحمل أدهم ناصوف بومطاري والكبير مسؤولية الهزائم التي مُنيت بها قوات الوفاق أمام الجيش الليبي .قائلا ” أي شهيد يسقط من قصف الطيران سيكون في رقبتك، مش معقولة نحمو في خونة”.

يشار إلى أن الصديق الكبير كان قد تلقى تهديدات من قبل بعض الكتائب المسلحة في طرابلس، كما تعرض فرج بومطاري لهجوم المسلح على يد أحد قادة هذ الكتائب المسلحة والذي صدر بحقه قرار اعتقال من النائب العام ووزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق.

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