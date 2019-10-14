الجازوي : شعب تونس عبّر عن إرادته في عرس انتخابي

ليبيا -أعرب عضو مجلس النواب المنقطع منذ سنة 2014 ، سعد الجازوي المنعقد حالياً مع المجلس الموازي في طرابلس عن تهانيه لتونس بمناسبة الإنتخابات الرئاسية.

وعبر صفحته الرسمية على فيسبوك كتب الجازوي : ” أبارك للشعب التونسي الشقيق عرسها الانتخابي والذي عبر فيه عن ارداته باختيار السيد قيس سعيد رئيساً ” .

كما تقدم الجازوي وهو مسؤول كبير بمكتب مراقب جماعة الإخوان المسلمين الليبية بالتهنئة لسعيد بفوزه متمنياً له توفيقاً وسداد ونجاحًا في تحقيق طموحات شعبه ، وذلك بحسب تعبيره .

وكان المجلس الرئاسي قد أعلن في وقت متأخر من مساء الأحد عن إتصال أجراه فائز السراج بسعيد هنأه خلاله بالفوز وبإختيار الشعب التونسي للمسار الديموقراطي وذلك وفقاً لبيان صادر عن مكتب الإعلامي للسراج .

المرصد – متابعات

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