المشري يلتقي السفير التركي لدى ليبيا لبحث التطورات الميدانية في سوريا

التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، السفير التركي لدى ليبيا سرحت أكسن، لمناقشة العلاقات الثنائية بين ليبيا وتركيا، وأوجه التعاون المشترك.

وأوضح المجلس عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، أن السفير التركي في ليبيا، قدّم شرحًا وافيًا لرئيس المجلس، حول عملية “نبع السلام” العسكرية التي أطلقتها تركيا، في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهير المنطقة من الجماعات الإرهابية، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

وأكد السفير التركي سرحت أكسن، أن العملية العسكرية، تأتي في إطار مكافحة الإرهاب، وأن تركيا متمسكة بوحدة الأراضي السورية وسلامتها.

وأبدى رئيس المجلس الأعلى للدولة تفهمه الكامل للعملية العسكرية، التي ينفذها الجيش التركي، مؤكدًا على دعم المجلس للجمهورية التركية في محاربتها للإرهاب.

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