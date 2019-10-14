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مستشفى غدامس يطالب بالإفراج الفوري عن الأطباء المختطفين

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نظم العاملون بمستشفى غدامس العام من العناصر الطبية والطبية المساعدة والموظفين، وقفة احتجاجية على خلفية اختطاف 6 أطباء كانوا ضمن قافلة طبية القادمة إلى مستشفى غدامس العام، لتقديم الخدمات الطبية لأهالي المدينة والمناطق المحيطة.

واستنكر المحتجون عملية الاختطاف، مطالبين بالإفراج الفوري عن الأطباء المختطفين وعدم تحميلهم مسؤولية وأفعال أطراف أخرى لا صلة لهم بها.

وشارك في الوقفة الاحتجاجية، أعضاء من المجلس البلدي غدامس وأعضاء من مؤسسات المجتمع المدني، وعدد من المواطنين وأهالي المرضى، تضامنا مع الاطباء المختطفين وعائلاتهم وزملائهم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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