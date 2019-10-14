مستشفى غدامس يطالب بالإفراج الفوري عن الأطباء المختطفين

نظم العاملون بمستشفى غدامس العام من العناصر الطبية والطبية المساعدة والموظفين، وقفة احتجاجية على خلفية اختطاف 6 أطباء كانوا ضمن قافلة طبية القادمة إلى مستشفى غدامس العام، لتقديم الخدمات الطبية لأهالي المدينة والمناطق المحيطة.

واستنكر المحتجون عملية الاختطاف، مطالبين بالإفراج الفوري عن الأطباء المختطفين وعدم تحميلهم مسؤولية وأفعال أطراف أخرى لا صلة لهم بها.

وشارك في الوقفة الاحتجاجية، أعضاء من المجلس البلدي غدامس وأعضاء من مؤسسات المجتمع المدني، وعدد من المواطنين وأهالي المرضى، تضامنا مع الاطباء المختطفين وعائلاتهم وزملائهم.

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